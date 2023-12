Lea Meier vor Heimweltcup in Lantsch/Lenz: Ein bisschen wie die Hochzeit

Am Tag danach kann Lea Meier wenigstens verhalten darüber lachen. Aber natürlich, weg ist der Frust vom Vortag nicht. «Ich bin enttäuscht. Gerade auch, weil sonst ganz vieles richtig gut geklappt hat», sagt Meier am Telefon. Was ist passiert? Ende November. Östersund. Erste Weltcupstation der Biathletinnen.