Geschäftsführer Capol zu Schussabgabe im Hotel: «War ein menschliches Versagen»

Die Meldung kommt am Sonntag kurz nach dem Mittag. Und sie hat es in sich. Biathlon-Staffel-Olympiasieger Sturla Holm Laegreid setzte beim Trockenschiessen im Hotelzimmer versehentlich ein volles Magazin in sein Gewehr – und feuert versehentlich einen Schuss in die Zimmerwand. Laut Angaben des Weltverbands IBU wurde bei dem Vorfall, der bereits am Freitag geschah, glücklicherweise niemand verletzt.