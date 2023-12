Das Gewehr der Schwanderin Lydia Hiernickel will nicht richtig

Lydia Hiernickel klassiert sich im norwegischen Sjusjoen im IBU Cup, der zweithöchsten Wettkampfstufe nach dem Weltcup, auf Rang 44. Die Biathletin tat sich am Mittwoch im Sprint über 7,5 Kilometer speziell im Schiessstand schwer. «Ich hatte eine Störung am Gewehr, was mich sehr viel Zeit kostete», so die Schwanderin. Auf die Siegerin Oceane Michelon aus Frankreich verlor die 26-Jährige letztlich 2:51 Minuten.