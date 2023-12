Biathlonpionierin Selina Gasparin: «Die Unterschiede zu heute? Sie sind riesig»

Sie startete einst als erste Schweizerin im Biathlonweltcup. Auch wegen Selina Gasparin hat der Biathlonsport hierzulande einen deutlichen Aufschwung erlebt und findet in diesen Tagen erstmals ein Wettkampf auf Weltcupstufe statt. Die ehemalige Biathletin erzählt von ihren Anfängen, in denen sie die Zielscheibe auf irgendeinem Feld aufstellte. Von der nicht immer einfachen Eingliederung ins Team der Männer. Und davon, wie sie ihre zukünftige Rolle als Cheftrainerin im Biathlon-Nachwuchs wahrnehmen will.