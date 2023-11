Biathletin Aita Gasparin vor dem Saisonstart: Warmlaufen fürs Heimspiel

Angesprochen auf den 14. Dezember geht bei Aita Gasparin am vorsaisonalen Medientermin der Schweizer Biathletinnen das Kopfkino an. Die jüngste der drei Biathlon-Schwestern verändert ihren Gesichtsausdruck und sagt voller Euphorie: «Beim Gedanken an den ersten Heimweltcup in Lantsch/Lenz schiessen mir extrem viele Bilder durch den Kopf. Ich erinnere mich daran, als wir drei Schwestern irgendwo im Freien eine Scheibe fürs Training aufgestellt haben. Jetzt dürften wir bald vor einer hoffentlich grossen Kulisse einen Heimweltcup bestreiten. Das ist irgendwie surreal.»