Enttäuschung beim Heimweltcup: Mitfavorit Dario Caviezel bleibt in Quali hängen

Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk? Mitnichten. Dario Caviezel muss bei der Weltucuppremiere der Alpin Snowboarder in Davos eine riesige Enttäuschung hinnehmen. Der Churer bleibt in der Quali hängen, verpasst die Finals der besten 16. Im dritten Rennen der Saison passiert das dem 28-Jährigen zum ersten Mal. In Carezza (6.) und Cortina (13.) hatte es stets in die Finaldurchgänge gereicht. Bitter: Weil auch Gian Casanova schon in der Quali ausscheidet, finden die Männerfinals ohne Schweizer Beteiligung statt.

Zogg in Poleposition

Besser siehts bei den Frauen aus. Julie Zogg ist die schnellste in der Quali. Mit Ladina Jenny, Weltcupdebütantin Xenia von Siebenthal und Jessica Keiser stehen drei weitere Athletinnen in den Finals ab 14 Uhr. Die Bündnerin Flurina Baetschi (18.) verpasst den Cut um knapp drei Zehntel. Auch Larissa Gasser (lpina St. Moritz) bleibt in der Quali hängen.