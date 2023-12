Dario Caviezel vor Heimweltcup: «Ohne Davos würde ich kaum Profi sein»

Dario Caviezel ist leicht verspätet. „«Sorry, Videoanalyse», entschuldigt sich der 28-Jährige sofort. Videoanalyse? Von jenem Hang, den er so gut kennt, wie kaum ein anderer? Von dem er sagt, das sei «sein Hang»? Professionelle Vorbereitung muss sein. Schliesslich will Caviezel beim ersten Alpin-Snowboard-Weltcup in Davos am Samstag den Heimsieg. Aber beginnen wir mit einer ganz anderen Frage.

Dario Caviezel, was wünschen Sie sich auf Weihnachten?