Dario Caviezel und Ladina Jenny: Wie die WM-Medaillen neben der Piste helfen

von Olaf Schürmann

Die zurückliegende Snowboardsaison war für Ladina Jenny und Dario Caviezel sehr erfolgreich. Um nur die Highlights zu nennen: Jenny jubelte Ende Januar im kanadischen Blue Mountain über ihren ersten Weltcupsieg und gewann einen knappen Monat später WM-Silber im Parallelslalom. Caviezel siegte im Januar in Bulgarien zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Weltcuprennen und kehrte mit zwei WM-Medaillen aus Georgien zurück: Silber im Parallelriesenslalom und Bronze im Mixed-Teamwettbewerb, zusammen mit Julie Zogg.