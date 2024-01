Caviezel scheidet erneut aus und sagt: «Ich muss aufpassen, nicht in ein Loch zu fallen»

Und dann schiessen Dario Caviezel die Fragen durch den Kopf. «Warum passiert ausgerechnet mir das?» «Warum heute?» «Warum an diesem Ort?» Tausende Fragen seien es gewesen, sagt Caviezel. Er dürfte kaum auf alle eine Antwort gefunden haben. Wieder ein Heimweltcup. Wieder in der Qualifikation hängen geblieben. Wie kurz vor Weihnachten in Davos. Acht Tore bloss dauert Caviezels Auftritt am Samstag beim Parallelriesenslalom in Scuol. Dann erhält er in einer Linkskurve einen Schlag. Rutscht weg. «Ein kleiner Fehler, grosse Konsequenzen», sagt der Bündner in einer ersten Analyse.