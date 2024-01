Einen McFlurry als Frustbewältigung für Flury und so herzlich freut sich Bobanschieberin Morell über ihren ersten Podestplatz

Dessert statt Weltcuppunkte

Für Jasmine Flury verläuft das Weltcupwochenende im österreichischen Zauchensee durchzogen. Nach Rang 10 am Freitag im Super-G, wird sie am Tag darauf in der Abfahrt Elfte. Im zweiten Super-G vom Sonntag stürzt die Abfahrtsweltmeisterin fürchterlich, gibt aber sofort Entwarnung. Bis auf ein paar blaue Flecken, wie sie via Instagram meldet, gehe es ihr nach dem Sturz gut. Jetzt sei es Zeit, sich auszuruhen und zu erholen. Den Start in diese Erholungsphase lanciert die Bündnerin dabei mit einem McFlurry.