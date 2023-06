Glarner NLB-Team beendet seine Durststrecke

von André Eberhard

Nach drei von sieben Runden sah die Bilanz der drei Glarner Schützenteams in der Schweizer Kleinkaliber-Mannschaftsmeisterschaft unterschiedlich aus. In der ­Nationalliga B kämpfte Glarnerland 1 unglücklich und bezog lauter Niederlagen. Die Drittligisten siegten zweimal und verloren einmal, und die Equipe in der 4. Liga wies einen Sieg und zwei Niederlagen auf .