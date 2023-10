Die Jäggi-Schwestern räumen am Glarner Sommercupfinal in Näfels ab

von André Eberhard

Am Freitagmorgen war Jürg Fischli mit seinen Helfern noch beschäftigt, um die Halle in der Lintharena in Näfels in einen Schiessstand zu verwandeln. Kaum waren die Arbeiten abgeschlossen, standen bereits die ersten Teilnehmenden bereit. Bereit, um den Meister der Auflageschützen zu erküren. Als eines der jährlich neuen Highlights darf wohl die Liveübertragung auf Youtube bezeichnet werden.