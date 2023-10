Der Linthaler Mischa Armati stellt am Saisonende alle in den Schatten

Mischa Armati konnte seine überzeugende Leistung aus dem Vorprogramm, das er mit dem Punktemaximum von 100 Zählern abgeschlossen hatte, in den Final mitnehmen. In diesem bei Flutlicht ausgetragenen Final und in dem nach fünf ­Finalschüssen derjenige mit dem niedrigsten Total ausschied, startete Armati mit dem Vorteil, dass das Resultat aus dem Vorprogramm angerechnet wurde. ­Armati glänzte im Final mit 395 Punkten jedoch erneut und bezwang Tim Landolt (389) am Ende klar.