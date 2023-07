Glarner Schachspieler: Ein kurzer Moment der Schwerelosigkeit

von Martin Dürst und Daniel Jenny

Beflügelt von der erstmaligen NLB-Tabellenführung trat das Glarner Team erneut auswärts an, diesmal beim Schachklub Bodan in Kreuzlingen. Dank der Tatsache, dass bei Bodan zwei ihrer drei internationalen Meister fehlten, hatten die Glarner, die mit einer Top-Aufstellung antraten, leichte Vorteile. Würde der Glarner Höhenflug weitergehen? Schnell zeigte sich aber in der brütenden Hitze am Bodensee, dass der Match gegen die Thurgauer kein Spaziergang werden wird. Nach rund drei Stunden Spielzeit waren die Glarner gleich an mehreren Brettern unter Druck, und bei zwei Partien ging den Glarnern die Bedenkzeit aus.