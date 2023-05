Dreifach-Triumph der Glarner Schwinger – im Alphornblasen

Eine Schwingarena für 8350 Zuschauer



Seit Februar sind Billette für das Nordostschweizer Schwingfest am 25. Juni in Mollis der Tribünen Nord und Ost erwerbbar. Plätze auf der Süd-Tribüne kommen später in den Vorverkauf, und die Tribüne West ist in erster Linie für die Ehrengäste reserviert. Tickets gibt es als Stehplätze (16 Franken), Rasensitzplätze (21 Franken) oder gedeckte Tribünenplätze für 48 Franken. Diese können unter www.nos2023.ch gekauft werden.



Die Schwingarena, die in der Nähe des Biotops auf der Wiese von Landwirt Hansruedi Lütschg entstehen wird, umfasst 5000 Tribünenplätze, dazu 1360 Rasensitzplätze und 2000 Stehplätze. Dies ergibt eine Arena für rund 8350 Zuschauer. Am «Nordostschweizerischen» in Balterswil waren 2022 über 9000 Festbesucher anwesend. Ein Fest dieser Grössenordnung ist für die Organisatoren des 127. NOS-Schwingfestes in Mollis mit Präsident Rolf Figi an der Spitze eine grosse Herausforderung.