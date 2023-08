Dem Näfelser Radprofi Colin Stüssi glückt der Auftakt in die Portugal-Rundfahrt

Die Portugal-Rundfahrt begann am Mittwoch mit dem Prolog über 3,6 Kilometer in Viseu, im Zentrum des Landes. Colin Stüssi beendete das Zeitfahren in der zehn Etappen umfassende Rundfahrt mit 12 Sekunden Rückstand auf Rang 27. Die Tour ist für den 30-Jährigen vom Team Vorarlberg eines der Highlights seines Radsportkalenders.