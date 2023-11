Bündner Radprofi Badilatti verlängert den Vertrag mit seinem Team

Mit dem starken fünften Gesamtrang in der einwöchigen Türkei-Rundfahrt hat Matteo Badilatti seine Saison am 15. Oktober abgeschlossen. Es war seine erste für das Team Q36,5. Die in der Schweiz lizensierte Equipe ist aufs Jahr 2023 als UCI Pro Team auf zweithöchster Stufe eingestiegen.

Zu Badilattis Topresultaten dieses Jahres gehören neben seinem Abschneiden in der Türkei der vierte Gesamtrang an der Sibiu-Tour im Juli in Rumänien und der Gewinn der sechsten Etappe an der Tour du Rwanda im Februar. Während seiner 63 Renntage in der zu Ende gegangenen Saison hat der 31-Jährige aus Poschiavo insgesamt zehn Top-10-Platzierungen herausgefahren.