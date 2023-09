Im letzten Rennen holt die Niederurnerin Paula Gross die erste Medaille

Paula Gross atmet auf: «Letztes Jahr hatte es fast bei jedem Titelrennen zu Edelmetall gereicht. In diesem Jahr musste ich bis zum letzten SM-Einzelrennen warten.» Und sie liefert den Grund, weshalb das so war: «Die Podestplätze werden immer umkämpfter.» Beim Langdistanzrennen vom Sonntag über gut 70 Minuten zeigte sich dies. Die neu für die Schweiz startende Natalja Gemperle, WM-Zweite in diesem Sommer über die Mitteldistanz, ist vor allem zu nennen. Sie lief die Strecke um lediglich elf Sekunden schneller als Gross . Und da war noch Simona Aebersold, die Langdistanz-Weltmeisterin und nun auch Schweizer Meisterin. Sie nahm allein Gemperle und Gross fast drei Minuten ab.