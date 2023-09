Historische Olympiafahne von St. Moritz 1948 kommt unter den Hammer

Die Olympischen Winterspiele von 1948 in St. Moritz standen ganz im Zeichen vom Ende des 2. Weltkriegs. Es war damals fast kein Geld vorhanden, um die Olympischen Spiele zu organisieren. Deshalb gab es gerade einmal zwei grosse, offizielle olympische Fahnen, die notabene von Hand genäht worden waren. Eine dieser Fahnen ging nach den Spielen in den Besitz von Kurt Gassmann (1891–1964) über. Er war der einstige Generalsekretär des Weltfussballverbandes Fifa. «Der begnadete Organisator erhielt die Olympiafahne für seine Meisterleistung als ‹Chef de Mission›, also als Leiter der Schweizer Delegation, und damit als Vertreter der Schweiz im Internationalen Olympischen Komitee an den Spielen 1948 in London und St. Moritz», schreibt das Autkionshaus Rapp aus Wil in einer Mitteilung.