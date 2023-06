Auf dem Weg zum ganz «Bösen»

Das Nordostschweizerische Schwingfest (NOS) in Mollis hat der gebürtige Molliser Roger Rychen zu seinem ersten grossen Saisonziel erklärt. Das zweite ist der Unspunnen-Schwinget am 27. August in Interlaken. Diese «grossen» Ziele zeigen auf, dass der 31-jährige Sennenschwinger einen Schritt nach vorne gemacht hat. Rychen denkt nach seinen Erfolgen in den letzten Jahren – dem Gewinn von drei Kränzen an den letzten drei Eidgenössischen Schwingfesten und als mittlerweile 66-facher Kranzträger – nun auch gross. Das darf er. Damit er seine grossen Ziele erreichen kann, arbeitet er hart.