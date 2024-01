Der Oberurner Pascal Müller ist bereit für den Auftritt in seiner Trainingsheimat

Zum zweiten Mal nach den Starts im finnischen Kuusamo ist Pascal Müller in dieser Saison in einer Weltcup­station dabei. In Oberstdorf (Deutschland) bestreitet er am Samstag und Sonntag zwei Wettkämpfe. Das erste Rennen über 10 km wird nach der traditionellen Gundersen-Methode ausgetragen. Der beste Skispringer läuft im Langlaufrennen als Erster los, während die weiteren Athleten mit dem auf der Schanze eingehandelten und in ­Sekunden umgerechneten Handicap die Verfolgung aufnehmen.