Neuer Linth-Trainer zum Cup-Highlight: «Wollen es geniessen»

Es musste plötzlich schnell gehen: Am Dienstag hat der FC Linth 04 vermeldet, dass Trainer Shaip Krasniqi den Verein per sofort verlässt. Am selben Abend hat sein Nachfolger das erste Training mit der Mannschaft geleitet. Der Neue heisst Danijel Borilovic und hat mit Tuggen und Seefeld schon zwei 1.-Liga-Teams betreut. Einige Zeit war er auch Assistenztrainer von Boris Smiljanic beim Challenge-League-Verein FC Schaffhausen.