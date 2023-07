Zweimal Jubiläumszweige für die Biltner Nationalturner

von Hans Elmer

Am Jugend-Nationalturntag im luzernischen Eschenbach präsentierten sich die Biltner Nationalturner in guter Form. Bei den Piccolos war mit Marius und Silas Tobler, Sarina Lienhard, Joel Zweifel und Henry Schubiger ein Quintett am Start. Tobler konnte sich mit 29,7 Punkten nach den Vornoten hinter der Spitze einreihen. Mit einem Sieg und einer Niederlage klassierte er sich am Ende im 8. Rang. Die anderen vier Biltner zeigten einen beinahe identischen Wettkampf mit Happy-End. Denn alle konnten auf den Plätzen 15 bis 18 den Zweig entgegennehmen.