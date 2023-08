Über 50 Zweige für Damian Mettler: Der Vornoten-König aus Bilten kann ein Jubiläum feiern

Am 24. Juni durfte Mettler am ­Luzerner Jugendnationalturntag in Eschenbach seinen 50. Zweig entgegennehmen und so ein kleines Jubiläum feiern. Mittlerweile ist die Anzahl Zweige auf 53 angewachsen. Bis zum Saisonende sollen noch drei weitere dazukommen, nämlich jene am Luzerner kantonalen Nationalturntag in Ruswil (19. August), am basel-landschaftlichen Nationalturntag vom 2. September in Maisprach und derjenige von den eidgenössischen Nationalturntagen in Wigoltingen (9./10. September). Dazwischen strebt der «Vornoten-König» auch einen weiteren Sieg am Aargauer Vornotenwettkampf in Dintikon an (26. August).