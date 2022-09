Mountainbike-Rennen lockt 180 Teams nach Davos

In der Kategorie Mixed holte das Innerschweizer Team Rocky Mountain mit Anja Hovorka und Aron Schelbert souverän den Sieg, vor Claudia Grassi und Loris Pellencini vom RideUp.ch Enduro Team und den Locals Sibylle Stebler und Lucas Hofmann vom Bikepark Färich. In der Kategorie 77+ der älteren Fahrer ging der Sieg an das Team 19Hunderfrücher aus Hägendorf mit Dominik Betschart und Heinz Hostettler, vor den altbekannten Tanner Twins aus Eriswil, Jürg und Markus Tanner. Platz 3 ging an die Nidwaldner Old Brothers Fredy Rohrer und Iwan Arnold. In der mittlerweile bereits zum dritten Mal ausgetragenen Kategorie FUN TEAMS holte sich das Tessiner Team Chiandussi Bike 1 den Sieg, vor den Deutschen FoxDevilsWild und dem Zürcher Team Velobude Racing.

Termin für siebte Austragung 2023 noch offen

Auch nächstes Jahr findet das etablierte Plauschrennen für erfahrene Mountainbiker in Davos Klosters voraussichtlich wieder statt – das Datum ist allerdings noch offen. «Wegen aktualisierter Jagdbestimmungen werden wir den Anlass leider nicht mehr im September machen können», erklärt Organisatorin Britta Wild von der Bike Academy. «Das neue Datum und den Zeitpunkt der Registrierungs-Öffnung werden wir aber so bald wie möglich auf unseren Kanälen kommunizieren.»