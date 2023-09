Diese Glarner Nachwuchsbiker glänzen an der MTB-Race-Series mit Spitzenplätzen

Für die Podestplätze sorgten Jaron Zweifel (Linthal) und Robin Huser (Betschwanden). Beide haben sich mit ihren Leistungen in der regionalen Spitze ihrer Jahrgänge etabliert. Robin Huser hat sich in der Kategorie U13 sogar zwei Siege (Hittnau und Eschenbach) holen können und belegt in der Gesamtwertung den zweiten Platz. Ebenfalls Zweiter im Schlussklassement ist Zweifel, er bei den U15. Zweifel und Huser haben sich in dieser Saison auch bei Wettkämpfen mit nationaler Beteiligung sehr gut in Szene setzen können.