Wenigstens konsequent

Der hat doch nicht. Doch, Novak Djokovic hat sich noch immer nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Deshalb fehlt er am US Open, dem vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres, das diese Woche begonnen hat. Denn als Ungeimpfter darf er nicht in die USA einreisen. Für den Serben ist es ein Déjà-vu. Denn ihm ist Ähnliches bereits Anfang Jahr in Australien widerfahren, wo er nach erfolgter Einreise und einigen Trainings das Land wieder verlassen musste. Und damit das erste der vier grossen Turniere des Jahres verpasste.