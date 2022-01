Was wisst ihr über den gelben Filzball in Australien?

Vom 17. bis 30. Januar ist der Tenniszirkus in Australien zu Gast. Zwei Wochen lang messen sich die besten Tennisspielerinnen und Tennisspieler an den Australian Open und kämpfen um den Sieg am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Damit ihr während den Matches jeweils mit Hintergrundwissen trumpfen könnt, testet ihr am besten euer Wissen in unserem Australian-Open-Quiz: