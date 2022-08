Waltert kratzt vor US Open an Top 100

Waltert kann mit breiter Brust in ihr Erstrundenduell in New York gehen. Die Bündnerin überzeugte in den letzten Wochen mit dem Viertelfinaleinzug beim WTA-Turnier in Lausanne, wo sie mit einer Wildcard angetreten unter anderem die Amerikanerin Danielle Collins (WTA 8) bezwang. Bei den Vorbereitungsturnieren für die US Open in Landisville und New York erreichte Waltert zwei Mal die Halbfinals, bezwang dabei mit der Französin Océane Dodin eine weitere Top-100-Spielerin.