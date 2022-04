Volley Näfels und Trainer Jan Vaclavik gehen getrennte Wege

Früh schon konnte damit die Planung der kommenden Saison in Angriff genommen werden. Doch dabei habe sich gezeigt, dass Verein und Trainer in zentralen Punkten unterschiedliche Auffassungen und Einschätzungen teilten, schreibt der Klub. Während mehreren Wochen gelang es nicht, sich auf eine Planung zu einigen, hinter der beide Parteien voll und ganz stehen können. Deshalb entschieden in der Folge Verein und Trainer gemeinsam, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen und das Arbeitsverhältnis vorzeitig zu beenden.