Über 10’000 haben sich schon für den Engadin Skimarathon angemeldet

Der Kanton Graubünden habe die Durchführung des Engadin Skimarathon bewilligt. Für den grossen Langlaufanlass sei ein Schutzkonzept entwickelt worden, das für den Marathon unter anderem einen neuen Startmodus in kleineren Wellen mit maximal 500 Teilnehmenden umfasse. «Dank dem neuen Wellenstart bieten wir den Teilnehmenden mehr Abstand und können die Wartezeiten in der Masse um einiges verkürzen», erklärt Menduri Kasper in der Mitteilung.