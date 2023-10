Laufprofi im Gelände: Gian Marchet Schicktanz will hoch hinaus

Nach einer Trainingseinheit nimmt sich Gian Marchet Schicktanz die Zeit, um in aller Ausführlichkeit über sich und seinen Sport, das Laufen im Gelände, zu sinnieren. Kein Zweifel: Der Mann aus dem Engadin mit Wohnsitz in Chur hat viel zu berichten. «Am Anfang war Trailrunning für mich schlicht ein Abenteuer. Ich bin überspitzt formuliert einfach mal losgerannt und habe geschaut, wie weit ich komme», sagt er mit einem Lachen im Gesicht. Das lief gar nicht so schlecht für den 27-Jährigen.