Weiterhin souverän: Waltert meistert auch die zweite Qualifikationshürde

Der zweite Durchgang verläuft einseitiger. Waltert bringt alle ihre Aufschlagspiele durch und weil sie ihrer Konkurrentin zweimal den Aufschlag abnehmen kann, entscheidet sie nach 40 Minuten auch Satz Nummer 2 mit 6:2 für sich.

In der drittletzten Runde und damit letzten Hürde vor dem Einzug ins Hauptfeld am French Open, stellt sich Waltert mit Elsa Jacquemot wieder eine Französin entgegen. Auch in dieser Partie dürfte die Bündnerin favorisiert sein, ist sie doch 48 Ränge besser klassiert als ihre 20-jährige Gegnerin.