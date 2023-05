Tennisclub Bonaduz: Neuer Anlauf auf den «Chübel»

Der 11. Juni 2022 ist noch präsent bei Manuela Pinchera. An diesem Tag unterlag die Nummer 1 des Tennisclubs Bonaduz mit ihren Teamkolleginnen in der Alterskategorie 30+ auf der heimischen Anlage im Interclub in der Nationalliga A im Halbfinal gegen Airport Bassersdorf. Es war eine denkbar knappe Angelegenheit auf dem Bonaduzer Sandplatz. 3:3 stand es nach vier Einzeln und zwei Doppeln – ehe das von Pinchera und Maria Laura Eldahuk an ihrer Seite bestrittene, jedoch verlorene Doppel im Kampf um den Finaleinzug zuungunsten der Bonaduzerinnen entschied.