Nach 26 Jahren: Klosters gibt U18-EM im Tennis ab

Was haben Martina Hingis, Carlos Moya, Robin Söderling, Stefanos Tsitsipas gemeinsam? Sie alle gehörten – oder gehören – zu den weltbesten Tennisspielern. Und sie alle lancierten ihre Karriere einst mit einem Sieg an der U-18-EM in Klosters. 26 Jahre lang war das Turnier ein Fixtermin im internationalen Tenniskalender. Ein Sprungbrett für junge Talente. Damit ist Schluss. Die U18-EM findet ab sofort nicht mehr im Prättigau statt. Dies meldet die «Klosterser Zeitung». Der Vertrag der lokalen Veranstalter mit dem Verband Tennis Europa war im vergangenen Sommer ausgelaufen und wird nicht erneuert.

Die Gründe für das Aus sind mannigfaltig. Der Aufwand für das Turnier in den letzten Jahren ist stetig gestiegen – auch weil Tennis Europe einen immer umfangreicheren Anforderungskatalog stellte. Die acht Tennisplätze in Klosters reichen nicht mehr für einen Anlass dieser Grösse. Aus zeitlichen Gründen ist ein Ausweichen auf Plätze in der Region kaum möglich. Hinzu kommt, dass es in den vergangenen Jahren immer schwieriger wurde, eine Unterkunft für die Spielerinnen und Spieler inklusive Betreuerstab zu finden. Die Klosterser Hotellerie hatte sich zwar stets sehr kulant gezeigt, bot ihre Zimmer zu tieferen Preisen an – verzichtete so aber auch auf wichtige Einkünfte.

Die lokalen Organisatoren hätten sich in diesem Zusammenhang gewünscht, dass sich Tennis Europe stärker an den Kosten beteiligt. Auch in Sachen Turniertermin wollte man mehr Freiheiten. «Logistisch geht das einfach nicht mehr», wird Turnierdirektorin Surina van der Merwe in der «Klosterser Zeitung» zitiert.

ITF-Turnier bleibt

Spitzentennis wird es in Klosters trotz dem EM-Aus weiter geben. Ende Juni findet zum vierten Mal ein ITF-Turnier der Männer und Frauen im Prättigau statt. Das Preisgeld beträgt pro Geschlecht 25 000 Dollar. Der Event ist organisatorisch deutlich einfacher: Die Hauptfelder sind kleiner als an der EM, die Spielerinnen und Spieler sind zudem selbst für die Beherbergung verantwortlich. In der Vergangenheit spielten schon Topspieler wie Dominic Stricker am ITF-Turnier auf. Etwas Weltklasse weiht also weiter durch Klosters.