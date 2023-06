Italienerin zu stark: Waltert scheidet an den French Open aus

Mit dem Ausscheiden in Runde 2 geht Walterts Premiere im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers zu Ende. Trotzdem bleibt viel Positives hängen. Denn zuvor war die Churerin sechs Mal in der Qualifikation der grossen vier Turniere gescheitert. Dieses Mal erspielte sie sich mit drei überzeugenden Siegen nicht nur die erste Runde am French Open, die sie dann auch gleich noch gewann, sondern wird neben einem üppigen Preisgeld auch einen weiteren Schritt nach vorne machen in der Weltrangliste. Alles in allem also eine geglückte French-Open-Premiere für Waltert.