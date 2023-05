Gelungener Start für die Churer Tennishoffnung in Paris

Wieder gegen Französin oder Belarussin

Damit steht Waltert ein weiteres Mal an einem Grand-Slam-Turnier in der zweiten Qualifikationsrunde. Um zum ersten Mal in ihrer noch jungen Karriere ins Hauptfeld einzuziehen, muss die Churerin insgesamt drei Siege feiern. In der nächten Runde auf dem Weg ins Hauptfeld wird sie von einer weiteren Französin oder einer Belarussin gefordert.