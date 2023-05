French Open: Waltert steht erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers

Die 22-jährige Churer Tennisspielerin Simona Waltert hat geschafft, was ihr in mehreren Versuchen zuvor nicht gelungen war. Sie steht im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Und zwar dem French Open, demjenigen auf Sand in Paris. Gelungen ist ihr dies durch den dritten Qualifikationssieg in Folge. Dieses Mal musste sie aber deutlich mehr kämpfen als in den beiden Partien zuvor.