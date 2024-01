Australian Open: Waltert muss in der Quali gegen Kroatin ran

Mit den Australian Open starten die Tenniscracks so richtig in die neue Saison. Das Grand-Slam-Turnier in Melbourne ist der erste Höhepunkt im noch jungen Jahr. Simona Waltert (WTA 171) will sich dabei erstmals ins Hauptfeld spielen. Vor einem Jahr scheiterte die Churerin denkbar knapp – in der dritten und letzten Qualirunde. An den French Open in Paris und in Wimbledon sollte es später für die ersten Grand-Slams reichen.

Nun nimmt einen nächsten Anlauf in Melbourne. In der Nacht auf Dienstag bestreitet sie ihre erste Qualipartie. Die Gegnerin: die Kroatin Petra Marcinko, in der Weltrangliste sechs Plätze hinter Waltert klassiert. Im vergangenen Jahr trafen die beiden zum ersten und bislang letzten Mal aufeinander. Waltert siegte damals in zwei Sätzen.