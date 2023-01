Mit Gleitschirm und auf Ski: Auf schnellstem Weg von Bellwald nach Vals

Wer die dreitägige Eigertour Winteredition gewinnen will, muss sowohl auf dem Boden als auch in der Luft schnell unterwegs sein. Diejenigen, die den Skitourenlauf und den Gleitschirmflug am besten kombinieren können, dürften die besten Siegeschancen haben, wenn am Freitagmorgen die 18 Zweierteams in Bellwald (VS) starten. Und dabei gleich die Felle an den Ski aufziehen oder sich den Gleitschirm auf den Rücken spannen. Skitourenlauf und Gleitschirmflug. Hike and Fly. Vom Wallis bis nach Vals in Graubünden.