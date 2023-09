Andri Ragettli: «Ziel ist die grosse Kugel im Freeski»

Die Saisonvorbereitungen sind bei Andri Ragettli voll im Gange. Der Freeskier blickt zuversichtlich auf die neue Saison, welche mit dem Big Air in Chur am 20. und 21. Oktober eröffnet wird. Und der 25-Jährige grosses vor. In den vergangenen beiden Jahren erreichte er in der Gesamtwertung, die sich aus den beiden Disziplinen Slopestyle und Big Air zusammensetzt, jeweils den zweiten Rang. Geschlagen wurde der Flimser in beiden Jahren vom Norweger Birk Ruud, in diesem Winter will Ragettli aber wieder ganz zuoberst auf dem Podest stehen.

Wie genau Andri Ragettli dieses Ziel erreichen will und wie er die Sommermonate sonst noch genutzt hat, seht ihr am Dienstagabend ab 18.00 Uhr auf TV Südostschweiz.