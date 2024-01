Skeleton: Junioren-WM-Medaillen für Schmied und Buff

Der weltbeste Nachwuchs im Skeleton war am Wochenende im norwegischen Lillehammer im Einsatz. Auf der Olympiabahn von 1994 wurden die Weltmeisterschaftsmedaillen in den Kategorien U23 respektive U20 vergeben. Die erst 18-jährige Sara Schmied aus Celerina war logischerweise in beiden Altersklassen – die Medaillen wurden im selben Wettkampf vergeben – präsent. Sie gewann hinter den beiden Deutschen Viktoria Hansova und Stefanie Votz die U-23-Bronzemedaille. Nach zwei Läufen fehlten Schmied 0,37 Sekunden zum Sieg. In der U-20-Kategorie belegte Schmied hinter Hansova Platz 2.

Ebenfalls eine Bronzemedaille gab es bei den Männern für Vinzenz Buff. Der 22-jährige St. Moritzer musste sich lediglich dem neuen deutschen Weltmeister Lukas Nydegger sowie Rasmus Johannsen aus Dänemark geschlagen geben. Buff lag nach zwei Durchgängen genau eine Sekunde hinter dem neuen Weltmeister.

Für die Engadiner Medaillengewinner geht es nun Schlag auf Schlag. Sowohl Schmied als auch Buff werden in dieser Woche beim Weltcup vor ihrer Haustüre in St. Moritz/Celerina im Einsatz stehen. Die Wettkämpfe stehen am Freitag auf dem Programm.