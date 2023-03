Mia Hartmann: Treffsichere Schützin und ein Herzensmensch

An der Delegiertenversammlung des Bündner Schiesssportverbands konnte sie im Schanfigg wegen der gleichzeitig stattfindenden Schweizer Meisterschaften in Bern nicht teilnehmen. Die Kunde, dass sie in St. ​Peter als Bündner Nachwuchsschützin des Jahres ausgezeichnet worden ist, erreichte sie da-rum verspätet, löste bei Mia Hartmann nichtsdestotrotz «eine riesengrosse Freude» aus. An der zur Entscheidungsfindung beitragenden Publikumswahl auf der Onlineplattform der «Südostschweiz» hat sie sich selbst beteiligt, verrät die 16-Jährige.