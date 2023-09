Ginia Caluori darf an die Tour de Romandie

Vom 15. bis 17. September wird die zweite Auflage der Tour de Romandie der Frauen ausgetragen. Swiss Cycling ist erneut mit einer Equipe beim Etappenrennen in der Westschweiz vertreten. Es handelt sich um eine Mischung aus jungen und arrivierten Kräften, aus Strassen- und Mountainbike-Spezialistinnen. Im Aufgebot figuriert auch Ginia Caluori aus Bonaduz. Sie brillierte zuletzt auf dem Mountainbike an den Multiradsport-Weltmeisterschaften im schottischen Glasgow im August mit dem Gewinn der WM-Silbermedaille im Cross Country in der Kategorie U23. Die 21-jährige Caluori überzeugte in der laufenden Saison auch im Weltcup. So belegte sie beispielsweise am Heimweltcup in Lenzerheide Rang 4 in der U23-Kategorie. Die vom Bündner Weltcupfahrer Vital Albin trainierte Caluori war bereits im letzten Jahr erstmals Teil der Swiss-Cyling-Equipe bei der Tour de Romandie.