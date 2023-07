Mountainbiker Vital Albin gewinnt auch auf der Strasse, Alessia Nay ist die schnellste Frau

Die vierte Austragung der Bündner Strassenmeisterschaft in Cazis war eine Sprintangelegenheit zweier Fluchtgefährten. Am Ende setzte sich der Mountainbiker Vital Albin souverän vor Ursin Spescha durch, wie es in einer Medienmitteilung des Veranstalters heisst. Für den Weltcup-erprobten Tersnauser ist es der erste Bündner Strassenmeistertitel auf dem Rennrad.