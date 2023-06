Die Mäder-Tragödie hat Auswirkungen auf den Engadin Radmarathon

Fraesy Föhn stammt aus dem Kanton Schwyz und residiert heute in Rapperswil-Jona. Und er hat einen zweiten Wohnsitz im Unterengadin in Tarasp. Dieser Fakt beschert ihm gleich zwei Mandate an der Spitze von Radsportanlässen in der Region. Nach der Übernahme des OK-Präsidiums beim Nationalpark Bikemarathon – die 22. Austragung folgt am 26. August – rückt Föhn auch an die Spitze des Engadin Radmarathon. «Obwohl die beiden Anlässe unter verschiedenen Dachorganisationen firmieren, gibt es Überschneidungen, beispielsweise bei Personen, die für beide Anlässe tätig sind», sagt Föhn.