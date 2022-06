Plötzlich waren die Leute da

Eine halbe Stunde vor der erwarteten Zielankunft der Tour de Suisse der Frauen kommt etwas Stimmung auf. Denn die Zuschauerinnen und Zuschauer werden von der Speakerin und dem Maskottchen dazu aufgefordert, so stark wie möglich an die Werbebanden zu klopfen, um im Zielbereich für Stimmung zu sorgen. Schliesslich sollen die Fahrerinnen etwas erhöht über der Stadt Chur beim Waldhausstall möglichst laut empfangen werden. Denn dann werden sie 125 Kilometer und fast 1500 Höhenmeter von Vaduz bis nach Chur in den Beinen haben.