Das Summer Masters in Maienfeld entwickelt sich weiter

Die Sonne brennt an diesem Mittwochnachmittag vom Himmel. Auf dem Möhrplatz in Maienfeld bereiten einige Reiterinnen und Reiter ihre Pferde auf die Wettkämpfe vor, daneben und dahinter ist der Aufbau in vollem Gange. Seit Donnerstag und bis am Sonntag findet hier, an diesem beschaulichen Plätzchen in der Bündner Herrschaft, eines der grössten nationalen Springturniere der Schweiz statt. Das Summer Masters geht in diesem Jahr bereits zum siebten Mal über die Bühne.