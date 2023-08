Schweizer Meisterschaften in Disentis: Aargauer Routinier fliegt zum Titel

Bei den Frauen gab es für die Pilotin Carrie Thomas ebenfalls eine Premiere. Die Fluglehrerin aus Mollis konnte sich bereits früh an die Spitze setzen und verteidigte ihren Platz bis am Schluss. «Mit den anderen Piloten zu fliegen hat sehr viel Spass gemacht, ich profitierte von ihnen. Sicher fehlten dieses Jahr die Favoritinnen und so klappte es, den Titel zu holen», zeigt sich die 59-Jährige glücklich. Sie platzierte sich vor den Pilotinnen Sarah Zimmermann und Manuela Pfrunder.

An den sechs Tagen konnten vier anspruchsvolle Aufgaben bis zu 100 Kilometer geflogen werden. Insgesamt nahmen 108 Pilotinnen und Piloten an den Schweizer Meisterschaften in Disentis teil. Mehr Impressionen der Schweizer Meisterschaften gibt es im untenstehenden Video. (red)