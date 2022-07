Orks zeigen zwei total verschiedene Gesichter

Sechs Spiele, sechs Niederlagen. So lautete die Bilanz der Glarus Orks in der Nationalliga C nach den ersten sechs Partien. Ein Fehlstart in die zweite Saison der Vereinsgeschichte, der nicht hätte kapitaler sein können. Die Gründe für den schwachen Saisonstart sind vielschichtig, wie Headcoach Fabio Salzmann erklärt: «Wir hatten phasenweise 18 verletzte Spieler, das ist extrem viel.